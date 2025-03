Selecionador feminino de futsal com grupo "focado" antes de jogos com a Espanha

“Portugal quer [estar no Mundial] e é com esse objetivo que vamos agora para o apuramento. O facto de termos escolhido a Espanha é mesmo por isso, um adversário que nos cria sempre muitas dificuldades, como conhecemos e que nos permite também preparar da melhor forma os três jogos do apuramento”, admitiu hoje o treinador.



A seleção terminou uma semana de treinos na Arena futsal, antes de defrontar a Espanha em dois jogos de preparação, na quinta-feira e no sábado, ambos na região de Madrid e a anteceder os compromissos do Grupo A de qualificação, que decorrerá ainda em março, em Itália.



Portugal defrontará em Montesilvano a Suécia (19 março), a Hungria (20) e Itália (22), num Grupo A em que os dois primeiros garantem a presença no primeiro Mundial sob a égide da FIFA, a disputar nas Filipinas, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.



“A possibilidade de estarem num primeiro mundial será sempre histórico, será sempre o primeiro mundial feminino de futsal e elas estarem lá deixam a sua marca, deixam o seu registo e isso é muito gratificante para elas”, disse ainda o selecionador.



Luís Conceição mostrou-se satisfeito com a primeira semana de trabalho, mais exigente em termos físicos, mas com o objetivo de “colher frutos” mais à frente.



“Hoje é dia de viagem e amanhã entramos noutra fase diferente, mas também muito importante para nós. É manter o foco de tantos dias, tantas horas de treino, o que nós queremos agora é começar a jogar e colocar as coisas em prática”, acrescentou.



Do Grupo B de apuramento da zona europeia para o Mundial fazem parte a Espanha, Polónia, França e Finlândia, e do qual saem também mais duas equipas europeias para o Campeonato do Mundo.