Selecionador japonês de râguebi pede “respeito” por Portugal

Questionado sobre as palavras do seu jogador Kotaro Matsushima, que afirmou que o Japão tem de “desconfiar” da equipa portuguesa, Jamie Joseph considerou, em conferência de imprensa, que Portugal “é uma equipa com muita personalidade, que não desiste” e lembrou que apanha os ‘brave blossoms’ "após uma prestação dececionante".



“Não sei se usaria a palavra ‘desconfiar’. Acho que temos de respeitar. Vamos defrontar uma equipa que ganhou os últimos quatro testes, que está a melhorar de jogo para jogo, muito resiliente e que marca muitos ensaios no início da segunda parte. Portanto, entrar bem apenas no início do jogo não será suficiente”, comentou o técnico neozelandês



Terá sido essa “a razão pela qual Matsushima falou em ‘desconfiar’ de Portugal”, mas Joseph apressou-se a tranquilizar a imprensa japonesa, garantindo que a sua equipa vai entrar completamente focada no Estádio Cidade de Coimbra para o encontro da janela de jogos internacionais da World Rugby.



“Se não formos para o jogo com a mentalidade certa, podemos contar com uma reação muito resiliente e corajosa dos portugueses. Mas não se preocupem, aprendemos muito com o último jogo e mesmo com vários jogadores novos na equipa estamos muito focados e preparados para este jogo”, observou.



Sobre a seleção portuguesa em particular, o neozelandês frisou que a sua equipa está “atenta a todos os jogadores”, mas destacou “o número 9”, que será Samuel Marques, “o 10”, que será Jerónimo Portela, e ainda “o capitão [Tomás Appleton], que é um jogador de râguebi muito consistente e duro”.



“Têm vários jogadores dos campeonatos franceses, um bom jogo ao pé, bons rematadores e criadores de jogo. Como em todos os jogos a este nível, se deixarmos que os jogadores da linha de três quartos imprimam ritmo e velocidade, podem colocar-nos sob grande pressão. Portanto, temos de estar ao nosso melhor nível”, concluiu Jamie Joseph.



Portugal defronta o Japão no sábado, às 17:10, no Estádio Cidade de Coimbra, em encontro particular, que será o segundo da janela de jogos internacionais da World Rugby para ambas as equipas.



Os japoneses, que ocupam o 10.º lugar do 'ranking' mundial de seleções, vêm de uma pesada derrota na Irlanda, por 60-5, onde sofreram nove ensaios, enquanto a seleção portuguesa vem do primeiro triunfo do seu historial sobre o Canadá (20-17), seleção ‘totalista’ em Campeonatos do Mundo.



O jogo com o Japão será o primeiro de Portugal frente a equipas do ‘tier 1’ do râguebi mundial desde que defrontou a Itália, a Escócia e a Nova Zelândia no Mundial de 2007.