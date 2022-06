Selecionador luso acredita num final forte no Mundial de juniores de surf

"Já provámos que temos surf para os melhores e amanhã [domingo] vamos ter sucesso", afirmou o técnico, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Surf (FPS).



O sétimo e antepenúltimo dia de participação portuguesa ficou marcado pelo maior número de eliminações até ao momento, com cinco surfistas a terminarem a sua participação na 'missão' a El Salvador: Jaime Veselko (sub-16), Francisco Queimado (sub-18), Gabriela Dinis, Beatriz Carvalho (sub-18 femininos) e Erica Máximo (sub-16 femininos).



"O começo até foi auspicioso com praticamente todos a passarem a quarta ronda de repescagem, exceção feita a Beatriz Carvalho que não se encontrou com as melhores ondas no seu heat. Todavia, a quinta ronda foi ingrata para os restantes surfistas portugueses que acabaram por se despedir do Mundial salvadorenho", destacou a FPS.



Seguem agora na competição Maria Salgado (sub-16 femininos), Matias Canhoto (sub-16) e Francisco Ordonhas (sub-18), todos nas respetivas sextas rondas de repescagem.



David Raimundo ficou insatisfeito com dois 'heats' [baterias] em particular, de Erica Máximo e Francisco Queimado, considerando que "mereciam ter passado", mas sublinhou que "a equipa continua confiante e unida em redor dos três surfistas" ainda em prova.



Os sobreviventes lusos vão disputar mais quatro heats de repescagem até à final das repescagens e, se terminarem num dos dois primeiros lugares dessa final, passam à derradeira final das medalhas.