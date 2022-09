Selecionador português antevê equilíbrio no Europeu de futsal de sub-19

O selecionador português de futsal sub-19, José Luís Mendes, prognosticou hoje equilíbrio no Campeonato da Europa da categoria, entre domingo e 10 de setembro, em Jaen, em Espanha, onde Portugal vai ter pela frente Polónia, França e Itália.



"Este grupo é bastante equilibrado, as quatro equipas têm qualidade. Vamos encarar a competição passo a passo, jogo a jogo, sendo que o nosso primeiro objetivo é passar esta fase de grupos", disse o técnico, citado pela página oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



No Grupo B, a seleção das 'quinas' defronta a congénere polaca no domingo, seguindo-se os compromissos com os gauleses, na segunda-feira, e com a equipa transalpina, na quarta-feira.



"Cada equipa tem características diferentes e vamos dar tudo para conseguirmos estar nas meias-finais. Não acho que nenhuma equipa sobressai relativamente às outras, o grupo será equilibrado. Todas terão capacidade para vencer o grupo e chegar à próxima fase", acrescentou Mendes.



Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para as meias-finais da prova. O Grupo A é composto por Espanha, Ucrânia, Croácia e Roménia.