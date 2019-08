Selecionador português Mário Gomes dedica vitória sobre a Suíça aos jogadores

Lusa Comentários 14 Ago, 2019, 21:34 | Outras Modalidades

O triunfo deixou Portugal a depender apenas de uma vitória na Islândia, no sábado, para seguir para a fase seguinte.



"Estou contente, acima de tudo, por eles. Estamos onde queríamos estar neste momento, que é a depender apenas de nós próprios para seguir em frente", desabafou Mário Gomes instantes após o final da partida.



O técnico lembrou, no entanto, que defrontar a Islândia "nunca é fácil" e que o adversário de sábado teve toda a semana para preparar esse desafio, ao contrário da sua equipa, que viaja já na madrugada desta quinta-feira para Reiquejavique.



"No momento da bola ao ar, isso já não conta para nada. A qualificação sempre foi o nosso objetivo e é por isso que vamos lutar já no próximo jogo", garantiu o treinador português, admitindo também que a vantagem de 16 pontos conseguida frente à Suíça "é importante" para as contas finais, mas assinalando que a diferença "podia ter sido maior".