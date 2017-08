Selecionadora acredita num bom resultado de Telma Monteiro

Lusa 26 Ago, 2017, 09:39 / atualizado em 26 Ago, 2017, 09:39 | Outras Modalidades

Portugal apresenta-se na capital húngara com uma delegação de 15 atletas, com a bronze olímpica Telma Monteiro (-57 kg), quatro vezes vice-campeã mundial e uma vez terceira classificada, mas também com atletetas como Joana Ramos, Sergiu Oleinic ou Jorge Fonseca.



Telma Monteiro chega a Budapeste depois de ter vencido o Open Europeu de Minsk, em julho, colocando um ponto final a uma longa recuperação à lesão sofrida no ombro nos Jogos do Rio2016, que a obrigou a uma cirurgia.



A judoca, com o melhor palmarés de sempre na modalidade em Portugal, vai competir na quarta-feira, depois de ter subido cinco vezes a pódios de Mundiais, com a ‘frustração’ de nunca ter conseguido o título de campeã, em contraponto com cinco títulos europeus no currículo.



“A Telma, por si só, mete pressão nela própria, ela já traçou bem os objetivos e nós sabemos que dali pode vir sempre um bom resultado. Não é preciso meter pressão em nenhum deles e muito menos na Telma, pelo trabalho que faz, trabalhou muito bem e já pôs o objetivo dela na cabeça. É como ela diz: quando vai, vai para ganhar, mas os outros também estão lá para ganhar”, disse à agência Lusa a selecionadora Ana Hormigo.

Processo de recuperação

Em Budapeste, o diretor para o Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Luís Monteiro, reconhece que Telma Monteiro é candidata, mas alerta para o processo de recuperação da judoca.



“Tem essa limitação, do ombro e das costas, mas é uma miúda com uma grande determinação, uma larga experiência”, começou por dizer Luís Monteiro em declarações à agência Lusa, admitindo que o currículo e experiência lhe dão a hipótese de chegar ao pódio.



A judoca do Benfica realizou o estágio de preparação para o Mundial e mesmo não estando a 100%, face ao período longo de recuperação, de janeiro a maio, e vai apresentar-se com algumas limitações.



“Gostaríamos de dois lugares de finalista (até ao sétimo) e dois de semifinalistas (até ao nono) e que mais dois entrassem no projeto de esperanças olímpicas”, explicou Luís Monteiro.

Outras esperanças

Outro nome experiente no judo português é o de Joana Ramos, judoca que compete nos -52 kg, quinta nos Mundiais de Paris, em 2011, e sétima em Tóquio, em 2010, e medalha de bronze e prata em dois Europeus.



“A Joana Ramos é muito experiente, está bem treinada, acredito que possa fazer bom resultado”, considerou Luís Monteiro.



Em Budapeste, os ‘olímpicos’ Sergiu Oleinic (-66 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) são outros atletas com nome firmado no judo, além de Nuno Saraiva (-73 kg) e Célio Dias (-90 kg), judocas que também estarão na capital húngara e competiram no Rio2016.



“Temos aqui um misto, da equipa mais experiente, que já competiram em campeonatos do mundo, com experiência olímpica, e depois também temos os outros jovens, alguns de primeiro ano de seniores, que conseguiram garantir o apuramento e vão fazer a sua estreia”, assinalou a selecionadora Ana Hormigo.



A seleção lusa vai contar ainda com Joana Diogo e Maria Siderot (-48 kg), Leandra Freitas (-52 kg), Yahima Ramirez (-78 kg), Gonçalo Mansinho (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg) Jorge Fernandes (-73 kg), e Anri Egutidze e João Martinho (ambos em -81 kg).

Qualificação olímpica

Os Mundiais seguem-se aos congressos da Federação internacional e União Europeia de Judo, que decorrem até este sábado, encontros que servem para debater algumas mudanças na qualificação olímpica.



Um dos pontos já aprovado pelo Comité Olímpico Internacional é a criação de equipas mistas nos Jogos de Tóquio2020, competição para a qual estará em discussão a redução do número de atletas nos quadros masculinos.



“Há pressão do COI para que haja número igual e provas iguais, em masculinos e femininos. O que fará diminuir o número de quotas nos masculinos”, explicou Luís Monteiro, presente nas duas reuniões juntamente com o presidente da FPJ, Jorge Fernandes.



Programa dos Mundiais de Judo de Budapeste:



- Domingo, 27 agosto: Sorteio



- Segunda-feira, 28 agosto: Joana Diogo e Maria Siderot (-48 kg) e Gonçalo Mansinho (-60 kg).



- Terça-feira, 29 agosto: Joana Ramos e Leandra Freitas (-52 kg) e Sergiu Oleinic e João Crisóstomo (-66 kg).



- Quarta-feira, 30 agosto: Telma Monteiro (-57 kg) e Nuno Saraiva e Jorge Fernandes (-73 kg).



- Quinta-feira, 31 agosto: Anri Egutidze e João Martinho (-81 kg).



- Sexta-feira, 01 setembro: Yahima Ramirez (-78 kg) e Célio Dias (-90 kg).



- Sábado, 02 setembro: Jorge Fonseca (-100 kg).