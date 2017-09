Seleções portuguesas apuram-se para os `quartos` do Europeu de ténis de mesas

14 Set, 2017, 16:32 | Outras Modalidades

A representação masculina impôs-se por 3-2 à congénere da Áustria, campeã em título e que tinha derrotado Portugal nos Europeus de 2014 -- sem que isso tenha impedido a equipa das 'quinas' de se sagrar campeã - e 2015.



Marcos Freitas, que bateu Robert Gardos, por 3-1, e Stefan Fegerl por 3-2, e Tiago Apolónia, vencedor do confronto final com Gardos, por 3-2, consumaram o triunfo luso, apesar dos desaires de Apolónia frente a Fegerl e de João Monteiro ante Daniel Habesohn, ambos por 3-2.



Ainda hoje, a seleção portuguesa vai discutir a vitória no Grupo B com a Eslováquia, que também venceu a Áustria, por 3-2, mas perdeu pela mesma margem com a Eslovénia, que a equipa lusa tinha derrotado na estreia, por 3-0.



No setor feminino, a equipa nacional venceu a Ucrânia por 3-2, assegurando um lugar nos quartos de final, uma vez que já tinha vencido a Espanha, por 3-1, apesar de ter cedido frente à Áustria, por 3-2.



Fu Yu impôs-se as ucranianas Margaryta Pesotska (3-2) e Ganna Gaponova (3-1), e Jieni Shao bateu Pesotska (3-1), depois de ter perdido frente a Gaponova (3-0), enquanto Cátia Martins estreou-se no Europeu com uma derrota frente a Solomiya Brateyko (3-0).