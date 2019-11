Seleções portuguesas ganham posições nos Seis Dias Internacionais de Enduro

Na quinta-feira em mais um dia marcado pela chuva, a equipa feminina, composta por Rita Vieira, Joana Gonçalves e Bruna Antunes, ganhou duas posições, estando agora em quinto lugar, a 46.10,80 minutos da equipa dos Estados Unidos, nova líder da competição que tem nove seleções ainda em prova.



Nos juniores, Portugal está também na quinta posição, mas já a 1:02.42,13 horas da Austrália, que comanda esta categoria. A equipa lusa é formada por Tomás Clemente, Manuel Teixeira e Rodrigo Belchior.



Já Diogo Ventura, João Lourenço, Diogo Vieira e Gonçalo Reis, que defendem as cores nacionais no Troféu Mundial, mantiveram o nono lugar que ocupavam no final do terceiro dia, a 39.12,61 minutos dos Estados Unidos, líderes da competição, mas a apenas sete minutos do sétimo lugar da Alemanha.



"Tem sido uma semana incrível. É incrível poder correr num evento destes no nosso próprio país. Temos muito apoio e isso dá-nos mais motivação. Ainda podemos melhorar e subir mais posições", disse Diogo Ventura.



Esta quinta-feira os pilotos enfrentaram os mesmos 266 quilómetros do percurso da véspera, já bastante massacrado.



Esta sexta-feira, penúltimo dia da prova que conta ainda com mais de 500 pilotos de 24 países em prova, o pelotão enfrenta 285 quilómetros de um percurso na zona do Barrocal.