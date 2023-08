Senhora da Graça é o maior desafio para Stüssi na defesa da amarela

Stüssi parte para a penúltima tirada decisiva, e a última de montanha, da 84.ª edição da prova ‘rainha’ do calendário nacional com 28 segundos de vantagem sobre o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) e o espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), respetivamente segundo e terceiro.



Os 102 corredores vão partir às 12:30 horas de Paredes e logo ao quilómetro 11,6 encontrarão a primeira contagem de montanha do dia, uma quarta categoria em Gandra, que antecede a meta volante de Paredes (31,2).



Depois de ultrapassarem a meta volante de Amarante (66,8), os ciclistas enfrentam três contagens de montanha consecutivas: a primeira categoria na Serra do Marão (96,7) antecede a quarta categoria do Velão (112,1).



Segue-se o alto do Barreiro, uma primeira categoria instalada ao quilómetro 133,4, onde os corredores chegarão após quase 10 quilómetros de subida.



Após essa dificuldade, será um pelotão já muito fracionado aquele que empreenderá a subida de quase oito quilómetros ao alto da Senhora da Graça, uma das mais míticas e simbólicas chegadas da Volta a Portugal, já depois de ser atravessada a última meta volante do dia, em Mondim de Basto (162,8).



Mauricio Moreira (2021) e António Carvalho (2019 e 2022) são os únicos homens deste pelotão que conhecem a sensação de erguer os braços na Senhora da Graça.