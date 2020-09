Serena Williams nas meias-finais após superar Pironkova

No encontro dos quartos de final, a terceira cabeça de série do `major` norte-americano enfrentou mais dificuldades do que as esperadas para derrotar Pironkova, a disputar o seu primeiro torneio desde abril de 2018, mas acabou por impor-se com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e 11 minutos.

Nas meias-finais, Williams irá defrontar a vencedora do encontro entre a bielorrussa Victoria Azarenka e a belga Elise Mertens. Em Flushing Meadows, a norte-americana, de 38 anos, procura igualar o recorde de 24 troféus do `Grand Slam` de Margaret Court.