Serena Williams vence Kurumi Nara na segunda ronda

Lusa Comentários 30 Mai, 2019, 15:41 | Outras Modalidades

Williams, 10.ª classificada do ‘ranking’ WTA, bateu com relativa facilidade a 238.ª posicionada da hierarquia feminina, pelos parciais de 6-3 e 6-2, após uma hora e sete minutos de confronto.



Na terceira ronda do torneio francês em terra batida - que Serena Williams venceu em 2002, 2013, 2015 -, equivalente aos 16 avos de final, a tenista norte-americana, de 37 anos, vai defrontar a compatriota Sofia Kenin, 35.ª do mundo.