Serena Williams vence no regresso à competição após um ano

Ao lado da tunisina Ons Jabeur, Serena Williams derrotou a espanhola Sara Sorribes Tormo e a checa Marie Bouzkova, por 2-6, 6-3, 13-11, em uma hora e 13 minutos.



A norte-americana, de 40 anos, tinha anunciado o seu regresso à competição em Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam', mas antecipou o regresso para Eastbourne.



A tenista fez precisamente o seu último encontro no All England Club, 'casa' de Wimbledon, em 2021, quando foi eliminada na primeira ronda pela bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (3-3), após ter sido obrigada a desistir do encontro por causa de uma lesão na perna direita.



Atualmente no 1208.º lugar do ranking mundial, esta será a 21.ª presença de Serena Williams em Wimbledon, prova que já conquistou por sete vezes, em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.



Serena é mesmo recordista de vitórias em Grand Slams na era moderna, com 23 títulos.



O torneio de Wimbledon vai decorrer de 27 de junho a 10 de julho.