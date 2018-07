Serena Williams vence no regresso

Lusa Comentários 02 Jul, 2018, 19:44 / atualizado em 02 Jul, 2018, 19:45 | Outras Modalidades

A antiga número um mundial, atualmente instalada no 181.º lugar do `ranking`, não jogava desde 02 junho, data do triunfo na terceira ronda de Roland Garros sobre a alemã Julia Gorges, que antecedeu a desistência antes dos oitavos de final, devido a um problema físico.

Vencedora de 23 troféus do `Grand Slam`, Serena Williams procura igualar o recorde da australiana Margaret Court (24), o que poderá acontecer se alcançar o seu sétimo título na relva do All England Club, em Londres.

Na segunda ronda do terceiro `major` do ano, do qual esteve ausente em 2017, devido à sua gravidez, a norte-americana vai enfrentar a vencedora do encontro entre a checa Tereza Smitkova e a búlgara Viktoriya Tomova.