Sérgio Paulinho renova com Efapel por mais uma época

A equipa de ciclismo da Efapel anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato, por mais uma época, com o seu ‘capitão’ de equipa, o experiente Sérgio Paulinho, de 39 anos.

“Paulinho é um trabalhador nato dentro da equipa. Experiente gregário, a sua perícia e sabedoria permitem-lhe ter uma visão dentro da corrida que está a ser disputada como poucos. São-lhe ainda reconhecidas as qualidades tanto como trepador como contrarrelogista”, justifica a equipa liderada por Rúben Pereira.



Paulinho é o primeiro nome a ser anunciado para a equipa da Lousã para 2020, que manterá o ciclista de Oeiras pela quarta época consecutiva.



“Para mim é um enorme orgulho poder fazer parte desta família por mais um ano. Aqui encontrei pessoas que me ajudaram bastante e onde criei grandes amizades. São essas pessoas que me fizeram voltar a desfrutar do meu trabalho e por isso ficar mais um ano ligado à Efapel”, congratulou-se o corredor.



Sérgio Paulinho é o único ciclista português medalhado em Jogos Olímpicos, com a prata obtida em Atenas2004.