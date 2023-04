Sérgio Pina eleito presidente da Federação Portuguesa de Judo

Vice-presidente no anterior mandato, Sérgio Pina foi eleito presidente com 35 votos, enquanto o outro candidato, José Mário Cachada, antigo praticante e chefe municipal na Câmara de Espinho, recolheu 21, num universo de 57 votantes (entre os 62 delegados que compõem a AG), sendo ainda contabilizado um voto em branco, avançou à Lusa Carlos Andrade, presidente da Mesa da Assembleia Geral.



Pina sucede na presidência da FPJ a Jorge Fernandes, destituído em dezembro, após um inquérito do Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ), por incompatibilidades no cargo, nomeadamente a contratação do filho para a federação e o desempenho de cargo de treinador em clube, e irá cumprir o remanescente do mandato iniciado em 2020.



As eleições de hoje aconteceram depois de uma primeira marcação para 19 de fevereiro, cuja convocatória o Tribunal de Loures anulou, considerando que o sufrágio deveria incidir apenas no cargo de presidente, visto não existir renúncia ou destituição dos restantes órgãos.



Assim, Sérgio Pina herda, num período até ao final dos Jogos Olímpicos Paris2024, a mesma direção em que trabalhou como vice-presidente.