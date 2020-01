Sérvia apura-se para os quartos de final da ATP Cup de ténis

Os sérvios são os segundos apurados para os 'quartos', juntando-se aos anfitriões da Austrália, num dia em que Espanha, Croácia e Japão também se mantiveram invictos.



No Grupo A, a Sérvia precisou do 'match tie break' no encontro de pares para somar a segunda vitória na prova e assegurar o apuramento, com Novak Djokovic, número dois mundial, e Victor Troicki a baterem os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin.



Antes, Benoit Paire tinha colocado os gauleses em vantagem, ao vencer Dusan Lajovic, com Djokovic a empatar, com um triunfo sobre Gael Monfils.



A Sérvia lidera a 'poule', à frente de Japão e da África do Sul, que se estreou a vencer, com um triunfo por 3-0, sobre o Chile, que ainda não ganhou.



A Espanha, liderada pelo número um mundial Rafael Nadal, somou o segundo triunfo por 3-0 na competição, com triunfos de Roberto Bautista Agut e do maiorquino sobre Franco Roncadelli e Pablo Cuevas, respetivamente.



No encontro de pares, a Espanha cedeu o primeiro 'set' na prova, mas Pablo Carreño Busta e Feliciano López venceram Ariel Behar e Juan Martin Fumeaux no 'match tie break'.



A Espanha lidera agora o Grupo B, com dois triunfos, tal como o Japão, que hoje impôs a segunda derrota à Geórgia, por 2-1, com Yoshihito Nishioka e Go Soeda a assegurarem a vitória nos encontros de singulares, antes de os georgianos vencerem os pares.



No Grupo E, a Croácia também assegurou o segundo triunfo, ao vencer a Polónia, por 2-1, num confronto apenas decidido na partida de pares.



Na mesma 'poule', a Áustria conseguiu a primeira vitória, ao bater por 3-0 a Argentina, que tinha vencido a Polónia na estreia.