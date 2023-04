Sérvio Miomir Kecmanovic é o primeiro finalista

Sexto cabeça de série no torneio que decorre no Clube de Ténis do Estoril, Kecmanovic, de 23 anos, confirmou o favoritismo diante do 96.º jogador mundial, impondo-se com os parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e nove minutos.

O sérvio, 40.º do ranking ATP, vai procurar conquistar no domingo o segundo título da carreira, diante do vencedor da outra `meia`, que opõe o norueguês Casper Ruud ao francês Quentin Halys.