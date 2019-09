Sete golos leoninos permitem nova final portuguesa no hóquei em patins

Lusa Comentários 28 Set, 2019, 18:14 | Outras Modalidades

Pedro Gil, no primeiro minuto, João Souto (08 e 33), Ferran Font (12), Raúl Marin (42), Toni Pèrez (47) e Gonzalo Romero (50) foram os autores da ‘goleada’ imposta à formação italiana.



Na final, marcada para domingo, às 17:00, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting encontra o FC Porto, que venceu o Lérida, por 8-2, na outra meia-final.



O Sporting entrou praticamente a vencer, com Pedro Gil a desfazer o nulo na primeira investida atacante dos ‘leões’, 15 segundos após o apito inicial.



A vantagem aumentou aos oito minutos, num ‘disparo’ desviado em João Souto a enganar o guarda-redes do Sarzana, que também ficou a ver passar o ‘míssil’ de Ferran Font, aos 12, que colocou a equipa da casa a vencer por 3-0 desde cedo.



Até ao intervalo, o jogo acalmou, com os campeões europeus a controlarem algum atrevimento por parte dos italianos, que viram Ângelo Girão impedir o golo em duas grandes penalidades a favor do Sarzana.



João Souto, ‘cara nova’ do plantel ‘leonino’, ampliou a vantagem para 4-0 já no decorrer da segunda parte, aos 33, seguindo-se o quinto golo sportinguista, aos 42, por Raúl Marin, na conversão de uma grande penalidade.



Paulo Freitas aproveitou a folga no resultado para fazer descansar alguns jogadores, como o capitão Ângelo Girão, com Zé Diogo, habitual guarda-redes suplente, a manter a baliza inviolável até ao fim.



A ‘goleada’ não se ficou aí, pois Toni Pèrez, aos 47, e Gonzalo Romero, na entrada para o minuto final, apontaram os dois últimos tentos do Sporting, fixando o resultado em 7-0.



Jogo no pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Sarzana, 7-0.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Gil, 01 minuto.



2-0, João Souto, 08.



3-0, Ferran Font, 12.



4-0, João Souto, 33.



5-0, Raúl Marin, 42.



6-0, Toni Pèrez, 47.



7-0, Gonzalo Romero, 50.



Sob a arbitragem dos espanhóis José Gomez e Josep Ribo’, as equipas jogaram com:



- Sporting: Ângelo Girão, Pedro Gil, Alessandro Verona, Matias Platero e João Souto. Jogaram ainda Ferran Font, Raúl Marin, Toni Pèrez, Gonzalo Romero e Zé Diogo.



Treinador: Paulo Freitas.



- Sarzana: Simone Corona, Davide Borsi, Francesco Rossi, Jerónimo Garcia e Francisco Ipinazar. Jogaram ainda Juan José Moyano, Andrea Perroni, Andrea Fantozzi e Alessio Bianchi.



Treinador: Alessandro Bertolucci.



Ação disciplinar: Cartão azul para Raúl Marin (24), Francesco Rossi (24 e 42), Davide Borsi (33), Ferran Font (41) e Andrea Fantozzi (41).



Assistência: 980 espetadores.