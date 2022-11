Sétima derrota em sete jogos para FC Porto na Liga dos Campeões de andebol

Os 'dragões' são, de resto, a equipa com pior performance até ao momento, no conjunto dos participantes dos grupos A e B, sem qualquer ponto averbado, ainda.



Mais uma vez, a equipa do FC Porto entrou mal, sendo dominada logo de início, com o marcador a chegar depressa aos 10-4. Melhorou depois, sem nunca conseguir, porém, anular a desvantagem.



A derrota não sentencia ainda a formação do FC Porto, já que ainda há por disputar sete jogos, ou seja, toda a segunda volta.



Do lado dos pupilos de Magnus Andersson, Victor Iturriza, com o sétimo golo mesmo em cima do apito final, foi o destaque.



Pela formação germânica, estiveram 'imparáveis' Matthias Musche e Omar Ingi Magnussen, com 10 golos cada.



O Magdeburgo subiu a terceiro do grupo, com nove pontos, atrás dos húngaros do Veszprem (13) e dos franceses do Paris SG (12). O FC Porto é oitavo e último, sem pontos.