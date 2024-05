Shao Jieni e Fu Yu a caminho de Paris2024

Shao Jieni, 57.ª classificada do ranking mundial, e Fu Yu, 70.ª da hierarquia mundial, asseguraram a vitória nos grupos B e F da competição, respetivamente, ao imporem-se à turca Ozge Yilmaz (190.ª) e à luxemburguesa Sarah de Nutte (106.ª).



As praticantes portuguesas venceram pela mesma margem categórica – 4-0 -, com Shao Jieni, que procura apurar-se pela terceira vez para os Jogos Olímpicos, a vencer pelos parciais de 16-14, 11-9, 11-3 e 11-9, enquanto Fu Yu impôs-se por 11-6, 11-6, 11-7 e 11-6.



Na quarta-feira, Shao Jieni tinha superado a checa Zdena Blaskova, por 4-2, e Fu Yu bateu a norueguesa Martina Toftaker, por 4-0, pelo que as atletas lusas já asseguraram a presença na fase a eliminar, quando ainda falta disputar um encontro entre as duas adversárias, em cada "poule".



As duas primeiras de cada grupo, num total de 32 atletas, apuram-se para a segunda ronda, disputada em eliminatórias na sexta-feira e no sábado de manhã, com as duas finalistas a apurarem-se para os Jogos Olímpicos, sendo que a final não se disputa.