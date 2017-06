Sharapova falha Wimbledon devido a lesão

Lusa 11 Jun, 2017, 11:26 | Outras Modalidades

"Um novo exame mostrou que a lesão muscular contraída em Roma não me vai permitir, infelizmente, alinhar nos torneios de relva constantes no meu programa", explicou a russa, que não recebeu convite para participar em Roland Garros, a decorrer atualmente.



Vencedora na relva londrina em 2004, Sharapova, atual 178.ª do 'ranking' mundial, contava disputar a qualificação em Londres para tentar entrar no quadro principal.



Em 18 de maio, já tinha recebido um convite para participar no torneio de Birmingham (17 a 25 de junho), que serve de preparação para Wimbledon.



"Quero agradecer à LTA (Lawn Tennis Association) o seu incrível apoio, ao me atribuir o 'wild card' para Birmingham. Espero impacientemente vos retribuir no próximo ano", disse Sharapova.