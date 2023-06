Sheffield teve alta após queda que vitimou Mäder na Volta à Suíça

Segundo a INEOS, o ciclista britânico vai agora iniciar “um período de recuperação, sob supervisão da equipa médica”.



Na mesma nota, a INEOS lamenta a morte de Gino Mäder, na sequência da queda que também envolveu Sheffield, e afirma: “Todos os nossos pensamentos estão com a família e amigos de Gino Mäder, e com os nossos companheiros da equipa Bahrain-Victorious”.



Gino Mäder, de 26 anos, morreu na sexta-feira após ter sofrido uma grave queda numa ravina durante a quinta etapa da Volta à Suíça, na quinta-feira.



O suíço caiu na descida a caminho da meta, no fim de 211 quilómetros acidentados entre Fiesch e La Punt, juntamente com Magnus Sheffield (INEOS), e foi reanimado pelo médico da corrida, antes de ser transportado de helicóptero para o hospital.



No dia da morte do ciclista suíço, a sexta etapa da Volta à Suíça foi “neutralizada” antes da partida, tendo a organização informado que o pelotão faria os últimos 30 quilómetros planeados, com uma corrida neutralizada, para que todos os corredores formassem uma procissão de homenagem.