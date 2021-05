Silva e Elias seguem para a segunda ronda do ‘challenger’ de Oeiras em ténis

Os tenistas portugueses Frederico Silva e Gastão Elias estrearam-se hoje com uma vitória no ‘challenger’ 3 de Oeiras, torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, e garantiram o acesso à segunda ronda no Complexo Desportivo do Jamor.