Simão Almeida em 32º nos mundiais de ginástica artística

Mário Aleixo - RTP 03 Out, 2017, 10:15 / atualizado em 03 Out, 2017, 10:15

A busca de um sétimo título terminou abruptamente para Uchimura, que torceu o tornozelo esquerdo na saída do exercício de salto. O japonês ainda tentou participar na prova de paralelas, mas acabou por abandonar.



Após a conclusão de três das quatro subdivisões de qualificação, o português Bernardo Almeida é 32º no "all around", com 73,065 pontos.



A prova é liderada pelo cubano Manrique Larduet, vice-campeão mundial, com 86,699 pontos, seguido do chinês Ruoteng Xiao (86,297) e do russo David Belyavskiy (85,839).