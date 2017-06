Simon Spilak vence Volta à Suíça, Rui Costa termina em quinto

Lusa 18 Jun, 2017, 17:38 | Outras Modalidades

Na nona e última etapa da Volta à Suíça, domínio total da BMC: além de Dennis, que cumpriu os 28,6 quilómetros do 'crono' em 36.30 minutos, o segundo lugar foi para o suíço Stefan Kung e o terceiro para o italiano Damiano Caruso.



Spilak, que tinha a ameaça de Caruso à geral, foi quinto a 51 segundos do vencedor e segurou a vitória da geral individual, com o italiano em segundo e o holandês Steven Kruisjwijk (LottoNL-Jumbo) em terceiro.



O eslovaco voltou a vencer a prova suíça, que já tinha conquistado em 2015, e deu a segunda vitória do dia à Katusha Alpecin, depois de José Gonçalves ter conquistado hoje a Ster ZLM, na Holanda.



Rui Costa (UAE Emirates), que venceu a prova em 2012, 2013 e 2014, cumpriu hoje o 'crono' em 17.º, a 1.25 minutos de Rohan Dennis, segurando o quinto posto que trazia da sétima etapa.



O povoense, de 30 anos, junta este 'top 5' à vitória na Volta a Abu Dhabi e ao segundo lugar na Volta a Omã, bem como o quinto na argentina Volta a San Juan, numa temporada em que o antigo campeão do mundo de estrada se estreou no 'Giro' de Itália com um 27.º lugar na geral individual.



O tricampeão português de contrarrelógio, Nelson Oliveira (Movistar), terminou o último dia na Suíça no 25.º lugar, a 1.58 minutos, e subiu uma posição na geral para o posto final de 38.º.