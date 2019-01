Simona Halep vence Venus Williams e segue para os oitavos de final

Lusa Comentários 19 Jan, 2019, 12:02 / atualizado em 19 Jan, 2019, 12:04 | Outras Modalidades

Halep, líder do `ranking` mundial, não sentiu muitas difuculdades para superar a atual 36.ª classificada da hierarquia mundial, tendo vencido em apenas uma hora e 18 minutos.

Nos oitavos de final, a jogadora romena vai enfrentar o seu maior desafio até ao momento, ao medir forças com a outra irmã Williams, Serena, que ocupa o 16.º posto mundial e que persegue em Melbourne o seu 24.º título do `Grand Slam`.

"Foi o meu melhor jogo no torneio. É sempre difícil jogar contra as irmãs Williams", disse Simona Halep, citada pela agência AFP, no final do encontro com Venus.