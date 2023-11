Sinner e Djokovic ganham nas ATP Finals em ténis

O jovem jogador da casa, número quatro do mundo, de 22 anos, abriu a edição deste ano das ATP Finals e levou o público ao delírio, ao bater o helénico, sexto colocado no ranking ATP, em dois sets, por 6-4 e 6-4, com uma exibição de alto nível.Graças ao triunfo ao cabo de uma hora e 26 minutos, Sinner, vencedor de quatro títulos ATP esta época, partilha a liderança do Grupo Verde com Novak Djokovic, que travou uma dura batalha com o jovem nórdico, décimo colocado na hierarquia mundial.Num encontro muito equilibrado, o tenista de Belgrado, detentor de 24 títulos do Grand Slam, levou a melhor no "tie-break" do primeiro parcial, mas Holger Rune reagiu bem e ganhou o segundo set, só cedendo na derradeira partida, pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-7 (1-7) e 6-3.Ao fim de três horas e cinco minutos, Novak Djokovic, de 36 anos, garantiu assim o triunfo e um embate na ronda seguinte com Jannik Sinner, de 22 anos e à procura de se tornar no primeiro italiano a conseguir a qualificação para as meias-finais das ATP Finals, reservada aos melhores oito tenistas da temporada.Com o triunfo sobre Rune, Djokovic assegurou que vai terminar o ano como número um mundial.