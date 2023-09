Skateboarder Gustavo Ribeiro nas `meias` WST Lausana, Mati Ribeiro nos `quartos`

Com 53 pontos na segunda run, depois de 40.10 na primeira, Gustavo, vice-campeão do mundo este ano, conseguiu o 13.º registo entre os 16 que avançaram na competição, com o melhor registo a pertencer ao norte-americano Nyah Huston, com 75.22.



Já o seu irmão Gabriel, com 40.14 pontos, foi 22.º, quando o apuramento se fez em 47.84.



No setor feminino, em fase competitiva mais atrasada, Mati Ribeiro foi 17.ª, com 37.47 na primeira run, em fase liderada pela chinesa Chenxi Cui, com 51.32.



A 29.ª e última apurada, conseguiu-o em 25,75, marca que não foi atingida por Rafaela Costa, 34.ª com 21.03, Maria do Carmo Gautier, 37.ª com 18.33, Madalena Galante, 64.ª com 8.50, Margarida Cepeda, 67.ª com 5.18, entre as 68 participantes.



Uma vez que a jornada de quarta-feira foi anulada devido à chuva, os 'quartos' femininos disputaram-se também hoje, contudo Mati não conseguiu atingir as meias-finais, com a nota de 22.48, muito aquém do que conseguiu nas eliminatórias.



A equipa feminina é ainda bastante inexperiente e tem como principal objetivo ganhar maturidade competitiva para poder competir em Los Angeles2028.



A competição prossegue na sexta-feira, com as meias-finais masculinas e os 'quartos' femininos.