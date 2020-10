Sofia Kenin bate Fiona Ferro 2-1 e está nos `quartos` de Roland Garros

A tenista norte-americana Sofia Kenin, quarta cabeça de série, apurou-se hoje para os quartos de final do torneio de Roland Garros, ao vencer a francesa Fiona Ferro por 2-1, com os parciais de 2-6, 6-2 e 6-1.