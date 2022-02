Sorteada a "final four" da Taça de basquetebol feminino

A "final four" está marcada para os dias 5 e 6 de março, no Barreiro, sendo que ainda faltam disputar duas partidas dos quartos de final, que são o União Sportiva-Benfica e o CAB Madeira-Vagos.À espera de adversário está não só o Esgueira, como o GDESSA Barreiro, que jogará contra CAB Madeira ou Vagos.Os jogos sorteados disputam-se todos no Pavilhão Municipal Dr. Luís de Carvalho, no Barreiro.O jogo dos "quartos" entre a equipa de Ponta Delgada e o Benfica joga-se no próximo sábado e o CAB Madeira-Vagos foi adiado ainda sem data definida.



Programa da "final four":

5 de março15h30 – GDESSA Barreiro- Vencedor do CAB Madeira-Vagos18h00 – Vencedor do Sportiva-Benfica - Esgueira6 de março

17h00 - final