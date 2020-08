Sorteio dita "clássico" do futsal Sporting-Benfica à 11.ª jornada

O embate mais aguardado entre os dois mais fortes clubes da modalidade, previsto para 01 de dezembro, será o primeiro depois de uma época que para a modalidade acabou prematuramente, sem campeão, devido à pandemia da covid-19.



Depois de ter alcançado o 'tri' com os títulos de 2016, 2017 e 2018, o Sporting foi destronado pelo Benfica em 2019.



Quando a temporada passada foi interrompida, em 12 de março, os 'leões' lideravam com 55 pontos em 20 jornadas, mais dois do que o rival.



A visita leonina à Luz na época que se avizinha acontecerá na 26.ª ronda, em 03 de abril.



O Benfica começa a temporada em casa com o Modicus e o Sporting também atua no seu reduto, como anfitrião dos Leões de Porto Salvo: estes adversários seguiam emparelhadas no terceiro lugar, com 34 pontos.



O campeonato arranca em 03 de outubro e a segunda volta, antes do 'play-off' com as oito melhores equipas, com eliminatórias à melhor de três jogos, termina em 08 de maio.



Esta época a prova foi alargada em duas equipas, para 16, sendo que as duas que vão reforçar a competição serão ainda definidas em eliminatórias entre as 12 equipas apuradas para a fase de subida.



As datas serão definidas consoante a evolução da pandemia de covid-19 e a existência de autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a retoma das modalidades em recinto fechado.



Em 2022/23, a competição vai ser reduzida para somente 12 clubes.



No historial do campeonato, o Sporting soma 15 títulos, seguido do Benfica com oito, Miramar e Correio da Manhã com dois, enquanto o Freixieiro e o Santos da Venda Nova foram campeões em uma ocasião.