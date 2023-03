Sorteio ditou "clássico" lisboeta na Taça de Portugal de andebol

Os 'leões', detentores do troféu, vão à Luz para decidir uma das vagas na 'final four', naquele que será o 'jogo grande' da eliminatória, marcada para 07 de abril.



A missão do campeão nacional, o FC Porto, também não é fácil, já que joga em casa de um histórico da modalidade, o ABC.



O Boavista, única formação ainda em prova que milita na II Liga, terá uma deslocação ao Funchal para enfrentar o conjunto do Madeira SAD, que na última época atingiu a 'final four'.



Por último, o Póvoa irá receber o Belenenses.







- Jogos dos quartos de final da Taça de Portugal:



Benfica - Sporting



ABC/UMinho - FC Porto



Marítimo SAD - Boavista



Póvoa - Belenenses