Soudal Quick-Step integra a Volta ao Algarve

Terceira no ranking mundial de 2023, a Soudal Quick-Step terá a 18.ª participação consecutiva na "Algarvia", corrida em que é também dos coletivos de maior sucesso nas duas últimas décadas.



A estrutura belga venceu a classificação geral em cinco ocasiões, por intermédio de Remco Evenepoel (2020 e 2022), Michal Kwiatkowski (2014), Tony Martin (2013) e Stijn Devolder (2008), e, desde 2007, somou 24 triunfos de etapa na única prova portuguesa por etapas no circuito ProSeries.



Nas últimas semanas, a comunicação social belga tem insistido que Remco Evenepoel, vencedor da Vuelta2022 e uma das maiores figuras do pelotão mundial, irá marcar presença na "Algarvia", no início de uma época em que deverá ter a Volta a França e os Jogos Olímpicos Paris2024 como grandes objetivos.



A Soudal Quick-Step é a mais recente formação do WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial, a ser confirmada na 50.ª edição, depois da UAE Emirates (Emirados Árabes Unidos), das norte-americanas Lidl-Trek e EF Education-EasyPost, das francesas Arkéa-B&B Hotels e Groupama-FDJ, da cazaque Astana, da alemã BORA-hansgrohe, da neerlandesa dsm-firmenich e da também belga Alpecin-Deceuninck.



Também hoje a organização da "Algarvia", que decorre entre 14 e 18 de fevereiro, anunciou a presença da espanhola Caja Rural, que cumprirá a 14.ª participação consecutiva.



A equipa do português Iúri Leitão junta-se à norueguesa Uno-X e à suíça Tudor, as outras formações ProTeams, a segunda divisão do ciclismo mundial, já confirmadas.