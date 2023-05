Soudal Quick-Step perde mais quatro ciclistas por covid-19

”, informou a equipa belga, no seu sítio oficial.O abandono do campeão mundial de fundo e vencedor da Vuelta2022, na noite de domingo, horas depois de ter vencido o contrarrelógio da nona etapa e ter recuperado a camisola rosa, convulsionou o Giro e levou a organização da prova a impor novas medidas para conter o crescente número de casos de covid-19 no pelotão, nomeadamente o uso de máscaras no contacto com os ciclistas.”, explicou o médico da Soudal Quick-Step, Toon Cruyt.Apesar do regresso das máscaras ao pelotão, a covid-19 continua a fazer "vítimas" na 106.ª edição da Volta a Itália, com as AG2R Citroën e Corratec anunciarem também hoje os positivos de Andrea Vendrame e Stefano Gandin, respetivamente, antes do arranque da 11.ª etapa, que liga Camaiore a Tortona, no total de 219 quilómetros.A imprensa especializada dá conta também de que o abandono do russo Aleksandr Vlasov (BORA-hangrohe), que era sexto na geral, no decurso da 10.ª etapa, se deveu à covid-19.O Giro é liderado pelo britânico Geraint Thomas (INEOS), que tem dois segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic, segundo, e cinco sobre o seu compatriota e colega Tao Geoghegan Hart (INEOS), terceiro. O português João Almeida (UAE Emirates) é quarto, a 22 segundos, e lidera a classificação da juventude.