Sousa bate número um austríaco e Portugal lidera por 2-0

A disputar uma eliminatória da principal competição do ténis por seleções pela 33.ª vez na carreira, o mais `internacional` dos jogadores nacionais e atual 289.º do ranking ATP impôs-se ao 59.º tenista mundial por 5-7, 6-3 e 7-6 (7-1), em duas horas e 24 minutos.

Antes, já Nuno Borges, número um nacional, tinha adiantado Portugal, ao bater Jurij Rodionov no primeiro encontro do duelo que ditará o acesso ao `play-off` de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2024 e que prossegue no sábado na cidade austríaca de Schwechat.