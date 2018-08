Sousa Cintra agastado com palhaçada de Bruno de Carvalho

Lusa Comentários 17 Ago, 2018, 21:07 | Outras Modalidades

Apesar de ter manifestado por diversas vezes a sua vontade de não se pronunciar sobre o encontro, no qual Bruno de Carvalho disse que um juiz suspendeu a decisão de revogação do seu mandato de presidente do Sporting, determinada na Assembleia Geral (AG) do clube de 23 de junho, Sousa Cintra foi explícito no seu descontentamento.



"Não quero falar sobre esse senhor. Nem pode entrar em Alvalade, não sei como entrou hoje. Já chega de palhaçada", afirmou o líder da SAD, numa conferência de imprensa realizada em Alvalade, após uma comunicação de Artur Torres Pereira, em que o presidente da atual Comissão de Gestão designou o alegado regresso de Bruno de Carvalho "uma mentira".



Paralelamente, Sousa Cintra apontou o foco à união da equipa para a partida contra o Vitória de Setúbal, a contar para a segunda jornada da I Liga de futebol, este sábado, às 21:00, no Estádio José Alvalade.



"O jogo é de importância capital e o Sporting está completamente motivado. Queria fazer um apelo aos sócios para virem a Alvalade. É muito importante que toda a equipa sinta o apoio. A família está unida e não há ninguém que consiga desestabilizar", notou, sem deixar de sublinhar: "Nunca ninguém me ouviu falar mal das pessoas. Ou falo bem ou fico calado. Só gosto de falar bem do Sporting."



O líder da SAD assegurou também a chegada de mais reforços para a equipa até ao final do mercado de transferências, apesar de ter destacado que o plantel às ordens do treinador José Peseiro "é muito bom".



"O Sporting ainda espera por alguns reforços que vão chegar, mas, mesmo sem os reforços, vai ser um jogo bonito. Já disse que vai haver reforços para o Sporting, mas jamais anuncio sem ter contrato assinado. O nosso treinador já o disse: estamos aqui para ganhar e vamos fazer o nosso melhor. O Sporting está completamente motivado para ganhar este jogo", finalizou.