Sousa e Elias estão nos "quartos" do Oeiras Indoor Open

O primeiro representante nacional a garantir a manutenção em prova foi o tenista da Lourinhã, vice-campeão no domingo do Oeiras Indoor Open I, que agora travou uma dura batalha com a jovem promessa do ténis norte-americano Ethan Quinn, de 19 anos, só levando a melhor ao cabo de três sets, pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-4, ao fim de duas horas e 25 minutos.”, explicou o atleta português.Diante de “”, Gastão Elias (304.º ATP) revelou-se “” no triunfo de hoje.Na próxima fase da prova, Elias, de 33 anos, que no domingo disputou a 23.ª final da carreira, vai defrontar o francês Valentin Royer (258.º ATP), responsável pela eliminação na segunda ronda do polaco Maks Kasnikowski, campeão do Oeiras Indoor Open I, em duas partidas, por 6-3 e 6-2.





Sousa vence com facilidade



Jornada bem distinta viveu João Sousa, após o triunfo sofrido em três sets na ronda inaugural. O minhoto, número 244 do ranking ATP, mas antigo top 30 mundial, não deu qualquer hipótese ao adversário italiano Lorenzo Giustino (288.º ATP) e, com os parciais de 6-3 e 6-1, reservou uma vaga nos quartos de final do segundo "challenger" português da temporada.



“Foi uma boa exibição. Estou contente com a vitória, mas ainda mais contente por terça-feira ter sido um dia muito difícil e exigente, não só a nível físico, como mental, e ter vindo um dia diferente, já bastante mais recuperado e ter dado a réplica que dei e feito uma exibição de bom nível, o que era importante para mim”, sublinhou Sousa, após uma hora e sete minutos em "court".



Nos quartos de final, o vimaranense, de 34 anos, vai ter do outro lado da rede o esquerdino norte-americano Martin Damm (255.º ATP), com quem perdeu no "challenger" de Bratislava em outubro de 2023, em três sets, e quarta-feira derrotou o britânico Paul Jubb, por 6-2, 3-6 e 7-5.