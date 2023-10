Sousa eliminado nos `quartos`, Rocha e Faria na final de pares do Lisboa Belém Open

Um dia depois de encerrar a carreira de Pedro Sousa, aos 35 anos, o vimaranense, número 285 do ranking ATP, não foi capaz de superar o favoritismo do adversário, 93.º colocado na hierarquia mundial, e acabou derrotado em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-2.



"Comecei muito bem o encontro e acho que joguei ténis até ao 4-3. A partir daí, com bolas novas, desapareci, nunca mais voltei e ele, tendo o nível que tem, soube gerir bem, a comandar e a dominar o encontro. Não encontrei soluções para dar a volta a esse momento menos bom que tive e daí o desfecho do encontro", explicou o minhoto, antigo número 28 mundial.



Já o primeiro cabeça de série e campeão do Estoril Open de 2021, após afastar o último português do quadro de singulares do Lisboa Belém Open, vai defrontar nas meias-finais o libanês Benjamin Hassan (189.º ATP), responsável pelo desaire de hoje do espanhol Oriol Roca Batalla, por 7-6 (7-1) e 6-4.



A segunda meia-final do challenger lisboeta será discutida pelos italianos Franco Agamenone, que bateu o compatriota Riccardo Bonadio, por 7-6 (7-5) e 7-5, e Flavio Cobolli, carrasco do francês Calvin Hemery, pelos parciais de 6-4 e 6-3.



Na prova de pares, os portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha levaram a melhor diante Oriol Roca Batalla e o alemão Timo Stodder, por duplo 6-4, para marcar duelo com o polaco Karol Drzewiecki e o checo Zdenek Kolar na final do Lisboa Belém Open.