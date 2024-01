Sousa sofre, mas segue Elias até à segunda ronda do Oeiras Indoor Open II

O vimaranense, número 244 do 'ranking' ATP, mas antigo 'top 30' mundial, voltou a defrontar o tenista transalpino (270.º ATP), à semelhança do sucedido há uma semana no Oeiras Indoor Open I, mas desta vez precisou de três 'sets' para levar a melhor, pelos parciais de 7-6 (7-5), 3-6 e 7-6 (7-5).



"A diferença esteve na experiência que eu tenho. Foi um encontro muito mais exigente do que na semana passada, mas obviamente que estava consciente que ele ia analisar esse encontro para perceber o que podia fazer melhor. Fisicamente também não estava no meu melhor, no entanto dei o meu melhor e consegui vencer, que era o principal objetivo", começou por explicar o minhoto.



João Sousa, que ao longo do encontro não se coibiu de se queixar das costas, de dores de cabeça e de garganta, só conseguiu fechar a primeira partida no 'tie-break'. Depois de passar ao lado do segundo 'set', mostrando dificuldades na resposta ao potente e bem colocado serviço adversário (15 ases), viu-se obrigado a um novo desempate para encerrar o duelo, ao fim de duas horas e 40 minutos.



"Vi uma montanha à frente e (as queixas) foi para exteriorizar um bocadinho esses sentimentos. Sou um jogador um bocadinho emotivo e, nesse sentido, preciso de exteriorizar. A verdade é que, para mim, foi um dia difícil. Tenho-me sentido um pouco em baixo estes dias, mas tentei tirar um bocadinho a pressão e depois tive uma boa atitude. Senti que, se me continuasse a queixar e nesse registo negativo, ia perder", confessou o antigo número um nacional, acrescentando ter conseguido responder "muito bem ao serviço" de Ruggeri "nos dois 'tie-breaks'", o que fez a diferença.



Já depois do triunfo do terceiro cabeça de série português, que na próxima ronda vai defrontar outro italiano, Lorenzo Giustino (288.º), foi a vez de Gastão Elias garantir mais tranquilamente uma vaga na fase seguinte do 'challenger', ao derrotar pela segunda semana consecutiva o turco Cem Ilkel (266.º), por 6-2 e 6-3.



"Ele entrou com um plano de jogo totalmente diferente, muito mais sólido, talvez na expectativa que, atendendo às horas que passei em campo na semana passada, estivesse um pouco mais cansado. Notei que no início ele meteu muitas bolas dentro, teve vários pontos em longas trocas de bolas, mas felizmente já passei por várias situações parecidas a esta, de jogar uma final no domingo e jogar logo na semana seguinte e ter de me adaptar", reconheceu o vice-campeão do Oeiras Indoor Open I.



Sem sofrer qualquer 'break' em uma hora e 34 minutos, o tenista da Lourinhã (304.º) marcou assim encontro para quarta-feira com o campeão do circuito universitário norte-americano, Ethan Quinn (343.º), de 19 anos, que eliminou o jogador de Oliveira de Azeméis, João Domingues, no arranque do Oeiras Indoor Open II.



Já Jaime Faria, após perder o primeiro 'set' por 6-2, desistiu do embate contra Sebastian Fanselow, cedendo ao alemão a passagem à fase seguinte da prova, por não se sentir bem.