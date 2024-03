Sousa surpreendido em aniversário antes de defrontar jovem talento

Um bolo de aniversário em jeito de bola de ténis e uma `Smash Area` [zona de `stands` e público] bem preenchida e calorosa, numa mescla de fãs de tenra idade e de maior experiência, aguardavam ansiosamente pelo vimaranense, que apareceu, de sorriso rasgado e disponível para retribuir o carinho.

Ao vídeo feito no Cube de Ténis do Estoril Open, com mensagens e felicitações captadas no recinto, seguiu-se o tradicional cântico de parabéns ao minhoto, que, segundo o pai Armando Marinho de Sousa comentava, nasceu há 35 anos às 13:20, enquanto a mãe Adelaide ajudava na tarefa de partir e distribuir o bolo.

João Sousa, esse, desdobrava-se entre autógrafos, fotografias, solicitações e atenções com os mais jovens, graúdos e adeptos portugueses, com quem nunca tinha antes celebrado um aniversário.

"Nunca se tinha dado, porque habitualmente o meu aniversário coincidia com a final do Masters 1.000 de Miami. O Estoril Open sempre foi a segunda semana de terra batida, por isso nunca tinha coincidido. Mas a verdade é que é muito especial fazer anos aqui, num evento especial, num ambiente especial e com um carinho especial. Tem sido um ótimo dia", confessou o tenista.

Fazendo jus ou não à sugestão de um seguidor mais fervoroso, enquanto trincava as velas, para pedir para ganhar o torneio, o antigo número 28 do mundo, atualmente na 278.ª posição no `ranking` ATP, não se coibiu de partilhar aquele que seria o presente perfeito.

"A prenda prefeita seria vencer o torneio. É uma prenda para a qual vou ter de trabalhar muito e seria uma despedida perfeita, mas há um longo caminho pela frente e vou dar tudo por tudo para tentar desfrutar ao máximo desta semana", confessou aquele que fará a despedida da carreira profissional, ao fim de 17 anos, no pó de tijolo português.

O primeiro obstáculo no caminho do campeão do Estoril Open de 2018 será, contudo, o francês Arthur Fils (37.º ATP), que fará, aos 19 anos, a sua estreia no Clube de Ténis do Estoril, onde vai decorrer o evento entre 01 e 07 de abril.

"É um jovem talento. Um jogador que não conheço muito bem, porque só agora tem vindo a mostrar o talento gigante e que tem uma carreira promissora. Portanto, vai ser um desafio muito grande, como seria de esperar. Vou preparar o encontro da melhor maneira, procurar estar a 100%, e tentar desfrutar ao máximo deste momento, deste torneio, e tentar vencer, como faço sempre que entro em campo", frisou.

Assim como hoje, acompanhado pela família, namorada e amigos, num dia especial de mais um aniversário, João Sousa espera contar, no último torneio da carreira, com o apoio do público, que, segundo defende, pode ajudar a fazer a diferença.

"O apoio e o carinho do público vai ser fundamental para me ajudar a estar mais motivado também para vencer e acredito que vou recebê-lo, tal como tem acontecido estes dias. Espero estar à atura do desafio e poder brindar os portugueses com vitórias neste torneio" rematou o aniversariante.