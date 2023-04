Sp. Tomar estreia-se a vencer a Taça de Portugal

Num duelo entre ‘leões’, o Sporting tentava garantir a quinta Taça, enquanto o Sporting de Tomar, pela segunda vez numa final, procurava uma conquista inédita.



O encontro foi repleto de emoção, com várias reviravoltas no marcador e muitos nervos, caindo a decisão para os sportinguistas que jogaram em casa. Nas grandes penalidades, a equipa de Tomar marcou três, contra uma do Sporting.



Mesmo condicionado pelas ausências de Ângelo Girão, João Souto e também do treinador Alejandro Domínguez, expulsos na véspera na conturbada meia-final com o Óquei de Barcelos, o Sporting assumiu a iniciativa na final.



Mais na expectativa, o Sporting de Tomar esperava uma oportunidade para surpreender o adversário e a boa exibição do guarda-redes Marante manteve o ‘nulo’ até aos nove minutos, quando Nolito fez o 1-0 com um remate cruzado, bem colocado.



A formação da casa, que revelou alguma dificuldade inicial nas transições, teve de se libertar. A resposta veio de penálti, com Lucas Honório a converter, restabelecendo a igualdade, aos 13 minutos.



Galvanizado pelo golo e pelo apoio do seu público, o Tomar melhorou e o banco do Sporting sentiu-o, pedindo desconto de tempo.



Mas, o jogo tinha mudado e o Sporting de Tomar adiantou-se no marcador aos 21 minutos, com Pedro Martins a contornar a baliza para faturar, e dilatou-o para 3-1, logo após o descanso, por Ferruccio.



O Sporting parecia esmorecer, mas ripostou de imediato, por Matias Platero, num golo que lançou o conjunto lisboeta para uma fase de algum ascendente.



De tanto insistir, os ‘leões’ da capital chegaram ao empate, na sequência de um livre direto que Marante defendeu a Nolito, mas que o argentino conseguiu converter na recarga.



A equipa da casa dava sinais de desgaste e, num contra-ataque, a cinco minutos do final, Toni Pérez aproveitou algum espaço dado pela defesa contrária para recolocar o Sporting a ganhar, com um remate de meia distância.



Dois livres diretos podiam ter desequilibrado o marcador para o Sporting, mas foi o Tomar que conseguiu empatar de livre: José Diogo Macedo ainda travou uma tentativa de Tomás Moreira, mas, no segundo livre, o número 7 fez o 4-4, a 50 segundos do fim.



No prolongamento, Nolito - uma das figuras da final - surpreendeu o Tomar com um remate de muito longe, pouco depois do meio da pista, a acabar a primeira parte.



Parecia a estocada final, mas, na segunda metade do tempo extra, o Sporting de Tomar apelou às últimas energias para a pressão final e conseguiu uma grande penalidade, que José Diogo Macedo ainda travou, mas Lucas Honório recarregou com êxito, voltando a empatar o encontro.



No desempate por grandes penalidades, o Sporting apenas concretizou um remate, enquanto o Tomar teve sucesso em três tentativas, conquistando, assim, pela primeira vez a Taça de Portugal, tendo sucedido ao FC Porto.



Jogo no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.



Sporting – Sporting de Tomar, 4-4 (5-5 após prolongamento, 1-3 no desempate nas grandes penalidades).



Ao intervalo: 1-2.



No final do tempo regulamentar: 4-4.



No final da primeira parte do prolongamento: 5-4.







Marcadores:



1-0, Nolito Romero, 09 minutos.



1-1, Lucas Honório, 13 (grande penalidade).



1-2, Pedro Martins, 21.



1-3, Franco Ferruccio, 26.



2-3, Matias Platero, 27.



3-3, Nolito Romero, 39.



4-3, Toni Perez, 45.



4-4, Tomás Moreira, 49 (livre direto).



5-4, Nolito Romero, 54.



5-5, Lucas Honório, 58.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-0, Nolito Romero (ao lado).



0-0, Lucas Honório (José Diogo Macedo defendeu).



1-0, Henrique Magalhães.



1-1, Tomás Moreira.



1-1, Toni Pérez (António Marante defendeu).



1-2, Guilherme Silva.



1-2, Matias Platero (ao poste).



1-3, Filipe Almeida.



Sob a arbitragem de Joaquim Pinto, João Catrapona e Sérgio Pereira da Silva as equipas alinharam:



- Sporting: José Diogo Macedo, Ferran Font, Matias Platero, Toni Pérez e Nolito Romero. Jogaram ainda João Almeida e Henrique Magalhães.



Treinador: Alejandro Domínguez (substituído no banco por Ricardo Gomes devido a castigo).



- Sporting de Tomar: António Marante, Tomás Moreira, Ivo Silva, Filipe Almeida e Pedro Martins. Jogaram ainda Franco Ferruccio, Guilherme Silva e Lucas Honório.



Treinador: Nuno Lopes.



Assistência: Cerca de 800 espetadores.