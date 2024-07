Sporting-ABC e FC Porto-Benfica nas meias-finais da Supertaça de andebol

Os 'leões' defrontam os bracarenses às 15:00, enquanto 'dragões' e 'águias' se encontram imediatamente a seguir, às 16:30, na final a quatro que vai ter a decisão no domingo, 25 de agosto, às 15:00, sempre na Póvoa de Varzim.



O FC Porto lidera o ranking com oito troféus, seguido de Benfica e ABC, ambos com sete, enquanto o Sporting tem quatro e o Belenenses um.



A Liga de andebol também foi sorteada hoje, com o Sporting, igualmente campeão, a começar com visita ao Águas Santas, enquanto o vice-campeão FC Porto recebe o Vitória de Guimarães: já o Benfica começa a época em casa do Marítimo.



Disputada a primeira fase, com 12 equipas, a duas mãos, as quatro primeiras avançam para o Grupo A, no qual se discute o título e as competições europeias, o Grupo B, em que o quinto vai também a uma prova internacional, e o Grupo C, do nono ao 12.º, em que as duas últimas formações descem de divisão.



Para esta segunda fase, jogada igualmente a duas mãos, os competidores transitam com 50% dos pontos e no fim, em caso de empate, o único critério de decisão passa a ser a classificação obtida na primeira fase.







Primeira jornada do campeonato:







Águas Santas -- Sporting



FC Porto -- Vitória de Guimarães



Marítimo -- Benfica



Belenenses -- Póvoa AC



Avanca -- Nazaré Fuas



ABC -- Sporting da Horta