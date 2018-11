Sporting adianta-se na Taça Challenge ao vencer o Stroitel Minsk

Lusa Comentários 27 Nov, 2018, 22:35 | Outras Modalidades

Apesar de só terem vencido um ‘set’, os forasteiros estiveram perto de pontuar no segundo e com isso complicar as contas da equipa lusa, mas os ‘leões’ conseguiram superiorizar-se na ponta final e com isso minimizar os danos, tendo apenas claudicado no terceiro (27-25).



Os campeões nacionais entraram melhor no jogo e, embora cometessem erros no serviço e na receção, a verdade é que os bielorrussos acabaram por ser uma presa fácil no primeiro parcial.



A jogar com dois líberos, Hugo Ribeiro, nos momentos defensivos, e João Fidalgo, quando ganhavam a posse da bola, os comandados de Hugo Silva acabaram por vencer com relativa tranquilidade, por 25-19.



Tudo levava a crer que os parciais seguintes seriam ganhos com relativa facilidade, mas o Stroitel Minsk, que no primeiro ‘set’ tinha ‘vivido’ dos pontos conquistados por Uladizislau Davyskiba (4) e Pavel Audochanka (4), ombreou fortemente com o Sporting no segundo.



Os bielorrussos provocaram erros no momento do bloco e beneficiaram de oito serviços falhados por parte dos ‘leões’ (quatro deles consecutivos).



Apesar se terem estado várias vezes em vantagem, os vice-campeões bielorrussos também cometeram os mesmos erros e permitiram ao Sporting dar a volta ao marcador com um magro 25-23.



O desgaste físico notou-se mais para o lado do Sporting e nem a entrada em campo do capitão Miguel Maia motivou as hostes no terceiro parcial. Bem dividido, com as duas equipas a tudo fazerem para conquistar o parcial, o ponto acabou por sorrir para o lado dos bielorrussos (27-25).



Foi necessário esperar pelo último parcial para ver o melhor voleibol do Sporting: organizado, concentrado, bem no serviço, na receção e no remate para o ponto. Atributos que o tornaram campeão nacional e que tardaram em aparecer esta noite, mas que ficaram espelhados no 25-17 que fechou o encontro.



O Sporting terá agora de defender esta vantagem em Minsk, no jogo da segunda mão, que se realiza em 05 de dezembro.



Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting - Stroitel Minsk, 3-1.



Parciais: 25-19 (25 minutos), 25-23 (28), 25-27 (30) e 25-17 (23).



Equipas:



- Sporting: Guillermo Hernan, Mauro Reis, Nikolay Nikolov, Todor Aleksiev, Wallace Martins e César Sanches. Jogaram ainda: Miguel Ribeiro (líbero 1), João Fidalgo (líbero 2), Miguel Maia, Angel Dennis Diaz e José Monteiro.



Treinador: Hugo Silva.



- Stroitel Minsk: Artsiom Kudrashou, Pavel Audochanka, Stanislau Zabarouski (líbero), Artsiom Haramykin, Ilya Baraou e Uladizislau Davyskiba. Jogaram ainda: Kanstantsin Panasenko, Dmytri Shorkin, Siarhei Akulich, Kanstantsin Tsiushkevich, Aliaksei Komar e Vadzim Pranko.



Treinador: Aliaksandr Sinhayeuski.



Árbitros: Ángel Romero Martinez (Espanha) e Paul Herbots (Bélgica).



Assistência: 449 espetadores.