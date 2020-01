Sporting alertado para calculismo do Sporting de Braga na Taça da Liga de futsal

"Temos o objetivo de levantar o troféu, mas há que ultrapassar primeiro um adversário difícil. Ao contrário do campeonato, este tipo de provas favorece equipas teoricamente menos capazes, porque em 40 minutos tudo é possível. Falamos por experiência própria", avisou o técnico dos ‘leões', na antevisão do duelo dos quartos de final.



Após dois anos sem vencer a competição, incluindo o afastamento precoce na última temporada aos pés do Eléctrico (3-3, 5-4 no desempate por penáltis), os campeões europeus e atuais segundos classificados do campeonato vão tentar encontrar margem para "enganar" um conjunto ‘arsenalista' "rico em qualidade".



"Eu e o Paulo Tavares pensamos da mesma forma e isso permite-nos antever algumas coisas, mas obriga-nos a inovar e a sermos melhor treinadores. Há sempre algo que conseguimos trazer de novidade para o jogo", observou Nuno Dias, que alcançou no sábado o 300.º triunfo ao fim de 355 partidas no comando técnico do Sporting.



Opinião semelhante partilhou David Lopes, treinador adjunto do sexto colocado da Liga, ao admitir que a ansiedade e a pressão crescem em provas de curta duração, condimentos que estimulam uma postura "mais calculista" e atenta aos "detalhes".



"O Sporting é ligeiramente favorito pelo número de títulos, experiência e qualidade dos jogadores. Queremos surpreender e ambicionamos chegar ainda mais longe, mas temos de pensar jogo a jogo e o nosso foco está só centrado no Sporting", assumiu o membro da equipa técnica de Paulo Tavares, responsável pela chegada do Sporting de Braga à final da última edição da Taça da Liga, perdida para o Benfica (3-0).



Os dois emblemas cruzaram-se apenas por uma ocasião na terceira prova mais importante do futsal português, tendo os ‘leões' goleado os ‘arsenalistas' (6-1) nos ‘quartos' da época 2016/17.



Sporting de Braga e Sporting defrontam-se na sexta-feira, às 18h30, na terceira partida dos quartos de final da quinta edição da Taça da Liga de futsal, competição que reúne os oito melhores classificados da primeira volta da fase regular da Liga portuguesa e decorre até domingo no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.