Sporting anuncia contratação de Guillermo Hernán para equipa de voleibol

Distribuidor internacional espanhol de 35 anos, Guillermo Hernán chega do Tours, França, descrevendo-se como “um jogador tático”.



"Na minha posição, há que ser muito bom tecnicamente e pensar sempre na equipa para lhes dar as melhores condições possíveis”, comentou, citado em comunicado do clube de Alvalade.



O espanhol foi campeão da Europa ao serviço da seleção espanhola em 2007, tendo na época passada voltado a vencer a Taça CEV, a segunda prova mais importante ao nível de clubes, que havia conquistado, também, em 2014 (Paris Volley).



Já o búlgaro Todor Aleksiev foi capitão da seleção do seu país e eleito mo melhor jogador do último campeonato grego ao serviço do Olympiacos



O internacional de 35 anos apresenta no currículo três campeonatos consecutivos em diferentes equipas: UPCN San Juan (2015/16), Personal Bolívar (2016/17) e Olympiacos, na última época.



Em comunicado, os 'leões' anunciam ainda o fim da ligação profissional com os atletas Robinho, Agamez e Luke Smith.