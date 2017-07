Sporting anuncia contratação de Kibinho para a equipa de voleibol

Lusa 11 Jul, 2017, 16:04 | Outras Modalidades

A contratação de Kibinho, que, além do Sporting de Espinho, já representou o Vitória de Guimarães e o Benfica, foi anunciada na página oficial do clube.



Fabricio Silva conta no seu currículo com sete campeonatos, cinco taças de Portugal, quatro supertaças e cinco campeonatos de voleibol de praia.



O Sporting anunciou em 5 de junho o regresso ao voleibol, modalidade que deixou de existir no clube há 22 anos, apresentando Miguel Maia como ‘capitão’ de equipa e o primeiro reforço.