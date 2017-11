Sporting assegura `quartos` da Liga dos Campeões de ténis de mesa

Lusa 23 Nov, 2017, 22:11 | Outras Modalidades

O jogo, da quarta jornada da fase de grupos da competição, permite aos `leões` não depender dos resultados das duas últimas rondas do grupo A, nem sequer do Dartom Bogoria-Fakel Gazprom, que se joga na sexta-feira.

Os `leões`, liderados pelo português João Monteiro (51.º do `ranking` mundial) e pelo nigeriano Aruna Quadri (27.º), e ainda com Diogo Carvalho, repetiram o triunfo da primeira volta em França, ante um adversário em que o nome principal era o português Marcos Freitas (17.º).

Freitas, a exemplo do que acontecera no recente Open da Suécia, perdeu com Quadri, no segundo jogo (3-1, parciais de 13-11, 11-7, 8-11, 11-5), isto depois de João Monteiro ter deixado o confronto bem orientado, batendo Can Akkuzu (3-2, parciais de 13-11 6-11 8-11, 12-10 e 11-5).

A terminar, Diogo Carvalho recuperou de uma desvantagem de 2-1 ante Niagol Stoyanov, para ganhar por 3-2, `selando` assim mais uma vitória para o trio de mesatenistas de Alvalade (parciais de 11-5, 9-11, 11-13, 11-4 e 11-4).

Após este jogo, o Sporting comanda o grupo com sete pontos, contra seis do Fakel Gazprom, da Rússia (menos um jogo), cinco do Pontoise Cergy e três do Dartom Bogoria, da Polónia (também menos um jogo).