Sporting bate dinamarqueses na luta pela fase de grupos da Liga Europeia de andebol

A jogar em casa, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, os 'leões', que já lideravam por 18-14 ao intervalo, vão com seis golos de vantagem para gerir o jogo da segunda mão, que se realiza em Holstebro, na próxima semana.



A meio da primeira parte, os dinamarqueses surpreenderam e chegaram a liderar, por 9-8, após o que o Sporting se recompôs para comandar sempre até final, chegando a ter oito pontos de avanço.



Os espanhóis Carlos Ruesga e Josep Folques, com cinco golos cada, foram os melhores marcadores do Sporting.



Mais cedo, para a mesma competição, o Benfica impôs um empate 31-31 aos alemães do Rhein-Neckar Löwen, em Manheim.