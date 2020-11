Sporting bate Giesen na Challenge Cup e viaja para a Alemanha em vantagem

No Pavilhão João Rocha, o Sporting resolveu o encontro em apenas três ‘sets’, batendo os germânicos com os parciais de 25-20, 25-22 e 25-23.



O Sporting entrou no primeiro 'set' apostado em marcar posição no encontro e uma entrada forte, com seis pontos consecutivos, deixou os ‘leões’ desde logo destacados no marcador. Os alemães equilibraram a meio do primeiro parcial, mas a vantagem acumulada inicialmente permitiu aos ‘leões' gerir com tranquilidade e fechar o primeiro ‘set' em 25-20.



O segundo 'set' começou mais equilibrado, com o Giesen a corrigir muitos dos erros do primeiro parcial, sobretudo no bloco defensivo, e na primeira metade do parcial nenhuma das equipas se conseguiu distanciar. Depois de uma pausa técnica, curiosamente pedida pelos bávaros, o Sporting aproveitou a desconcentração do Giesen para cavar um fosse de cinco pontos, que levou os leões à vitória no ‘set' com o resultado de 25-22.



Tal como no primeiro ‘set', no terceiro parcial, o Sporting voltou a entrar por cima e colocou-se na frente desde o primeiro ponto. A equipa de Gersinho mostrou-se segura a gerir uma vantagem que oscilou entre os três e quatro pontos, acabando, sem surpresa, por fechar o terceiro parcial, e a partida, com o resultado de 25-23.



Com este triunfo claro, o Sporting está em vantagem na eliminatória, que tem a segunda mão marcada para a Alemanha, no próximo dia 10 de novembro, em Giesen.



Jogo realizado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting - Helios Grizzlies Giesen, 3-0.



Parciais: 25-20, 25-22 e 25-23.



Sob arbitragem de Rafael Gonzalez (Esp) e Ives Kalin (Sui), as equipas atuaram com os seguintes jogadores:



- Sporting: Paulo Victor, Victor Hugo, Robinson, Renan Purificação, Bruno Alves, João Fidalgo (líbero) e Hélio Sanches. Jogaram ainda: Gil Meireles e Eder Levi.



Treinador: Gerson Amorim.



- Gielsen: Pearson Eshenko, Merten Kruger, Van Tilburg, Hauke Wagner, Lukas Menner, Nzeza Mayaula e Milorad Kapur (líbero). Jogaram ainda: Jan Roling, Timon Schippmann e David Seybering.



Treinador: Itamar Stein.



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.