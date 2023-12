Sporting - Benfica na final da Supertaça de andebol

O golo que deu a vitória aos ‘leões’ foi de Martim Costa, com um remate à altura do joelho que terá surpreendido Mitrevski, numa final disputada até aos segundos finais.



A primeira parte deste jogo foi intensa, equilibrada e bem disputada até aos 25 minutos, momento a partir do qual os sportinguistas conseguiram adiantar-se no marcador e sair para o intervalo a vencer por três golos de diferença (19-16).



A figura maior desse período foi Francisco Costa, o lateral direito do Sporting, que marcou os seis primeiros golos da sua equipa e foi para o intervalo com 10, portanto mais de metade dos da sua equipa.



O FC Porto entrou bem, fez o 2-0, e depois manteve-se na frente do marcador até aos 20 minutos, embora nunca por mais de dois golos, e com isso o jogo ganhou emoção e interesse.



Comparado com a primeira meia-final, entre o Benfica e o Marítimo, este jogo entre ‘leões’, líderes invictos do campeonato, e ‘dragões’, campeões nacionais em título, teve um nível muito superior e um número muito superior de adeptos, que, aliás, quase lotaram o Pavilhão Municipal de Santo Tirso.



O Sporting passou para a frente do marcador pouco depois dos 20 minutos e nunca mais de lá saiu, primeiro sob a batuta dos irmãos Francisco e Martim Costa, este na segunda parte, que saíram deste jogo, respetivamente, com 12 e nove golos apontados.



A equipa lisboeta vencia ao intervalo por três golos de diferença (19-16), fruto do seu andebol veloz e muito vivo e da já sublinhada veia goleadora dos irmãos Costa, um problema para o qual o FC Porto não encontrou resposta adequada.



O Sporting marcou primeiro na segunda parte e viu-se em inferioridade numérica pouco depois, devido à exclusão temporária de Christian Moga, mas ainda assim Thorkelsson ampliou a vantagem leonina (21-16).



O FC Porto conseguiria mais à frente recuperar, com grande coragem e capacidade de luta, e até empatar já na reta final, liderado pelo central Rui Silva, mas o Sporting conseguiu resistir à forte pressão final do seu oponente e não ser ultrapassado.



O resultado ficou em aberto nos cinco minutos finais, com as duas equipas a serem apoiadas pelos seus adeptos. Rui Silva empatou (33-33), Martim Silva recolocou o Sporting na frente, Daymaro Salina empatou novamente (34-34) e Martim Costa sentenciou o jogo quase sobre o apito final, já sem hipótese do FC Porto reagir.







Jogo no Pavilhão Municipal de Santo Tirso



Sporting - FC Porto, 35-34



Ao intervalo: 19-16.







Com arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam e marcaram



- Sporting (35): Leonel Maciel, Pedro Portela (1), Edney Oliveira (1), Edmilson Araújo, Francisco Costa (12), Salvador Salvador (2) e Natan Diaz (1). Jogaram ainda: Jan Aregay (2), Róbert Thorkelsson (5), Mamadou Gassama (2) João Gomes, Christian Moga, Martim Costa (9) e Andre Kistensen.



Treinador: Ricardo Costa.



- FC Porto (34): Diogo Rêma, António Martinez, Jakob Mikkelsen (4), Daymaro Salina (5), Rui Silva (7), Pedro Valdés (5) e Pedro Oliveira (1). Jogaram ainda: Ignacio Plaza (3), André Sousa, Nikolaj Læsø (2), Fábio Magalhães, Mamdou Diocou (4), Leonel Fernandes (1), António Areia (2) e Nikola Mitrevski



Treinador: Carlos Resende.







Marcha do marcador: 3-4 (05 minutos), 5-6 (10), 8-10 (15), 11-12 (20), 15-14 (25), 19-16 (intervalo), 23-20 (35), 26-22 (40), 29-24 (45), 31-28 (50), 33-32 (55) e 35-34 (final).







Assistência: cerca de 1.600 espetadores.